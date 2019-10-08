Пекин, , 09:18 — REGNUM В китайской провинции Гуанси фермер вырасти свинью весом 500 кг, сообщает Bloomberg.

Таким образом владелец животного пытается заработать на ажиотаже, возникшем из-за вспышки африканской чумы свиней.

Средней вес выращенных на убой свиней составляет 125 кг, однако китайские фермеры стали сильнее откармливать их, чтобы получить больше мяса, уточняет издание.

Владелец свиньи намерен продать животное за 10 тыс. юаней ($1,4 тыс.), это в три раза выше средней зарплаты в столице провинции городе Наньнине.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Китая предпримет все меры для ускоренного возрождения производства свиней, предотвращения их инфицирования вирусом и модернизации ферм для обеспечения поставок свинины при стабильном уровне цен.

Свинину в Китае можно считать стратегическим продуктом, поскольку она является главным источником диетического белка для граждан страны.

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