Караганда, Казахстан, , 08:59 — REGNUM Военный суд Актюбинского гарнизона приговорил заместителя командира воинской части по тылу к семи годам и двум месяцам лишения свободы за получение взятки, сообщает 8 октября издание Tengrinews.kz.

Суд также признал вину начальника отдела вещевой службы воинской части в получении взятки. Он приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 6 млн тенге ($15,4 тыс.). Кроме того, осужденные лишены права занимать должность на госслужбе. Судом установлено, что оба подсудимых получили взятку в размере 300 тыс. тенге ($770).

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября начальник Атырауского областного перинатального центра задержан по подозрению в совершении нескольких коррупционных преступлений. В частности, руководитель подозревается в даче взятки.

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