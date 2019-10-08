Оренбург, , 08:58 — REGNUM В Оренбургской области создан архитектурно-градостроительный совет, который является совещательным органом при губернаторе. Указ, завизированный главой региона Денисом Паслером, обнародован в интернете.

Совет создан с целью взаимодействия чиновников и общественности для реализации на территории Оренбуржья единой градостроительной и архитектурной политики, подготовки документов территориального градостроительного зонирования, документации по планировке территорий, а также повышения уровня архитектурно-строительного проектирования при подготовке проектной документации на строительства, планируемые к строительству и реконструкции на территории Оренбургской области, подготовки рекомендаций по совершенствованию архитектурно-градостроительного облика населенных пунктов, говорится в документе.

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Возглавил архитектурно-градостроительный совет губернатора, его заместителем стала и.о. главного архитектора региона Наталья Ибрагимова. Она отметила, чтона совете будут рассматриваться концепции застройки территорий и зданий, особо важные объекты областного значения, крупные комплексы, объекты в исторической части городов и иные проекты.

«Благодаря членам совета — в большинстве своём практикующим архитекторам, и представителям органов исполнительной власти, города области смогут получить экспертные заключения, которые помогут застройщикам, девелоперам и инвесторам сориентироваться в понимании прекрасного и современного города», — оставила запись Ибрагимова на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в состав совета кроме оренбуржцев вошли эксперты из Москвы и Красноярска.

Добавим, ранее общественники возмущались градостроительной политикой, которая ведется в областном центре и указывали на необходимость создания экспертного совета, который бы ввел цензуру и не позволял строительство объектов, портящих облик города.

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