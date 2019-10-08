Пекин, , 08:56 — REGNUM Китай продолжает оставаться крупнейшим источником туристов в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, если верить докладу платежной компании Mastercard, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Туристы из материковой части Китая составляют крупнейшую группу клиентов по пяти туристическим направлениям в АТР, включая Бангкок, Сингапур, Куала-Лумпур, Токио и Сеул, говорится в докладе. Материковая часть Китая заняла первое место по экспорту туристов в 82 направлениях региона или в более чем половине из 161 рассмотренного направления.

Превзойдя Японию в 2012 году, Китай остаётся до сих пор крупнейшим источником туристов в регионе на протяжение более чем пяти лет.