Москва, , 08:56 — REGNUM В Москве на ВДНХ начнется возведение аттракциона — «Колесо обозрения» — с инфраструктурой, сообщили в Стройкомплексе.

Читайте также: Самое высокое колесо обозрения в Европе установят на ВДНХ в Москве

Это колесо обозрения будет самым большим в Европе и одним из самых высоких в мире. Высота аттракциона составит 136 метров.

Установить аттракцион планируется левее южного входа ВДНХ рядом с павильоном №7 «Семена» до мая 2021 года. Попасть на колесо обозрения можно будет поднявшись на лифте.

Как сообщало, в марте 2016 года на территории ВДНХ по решению суда был начат демонтаж колеса обозрения и снос построек расположенного рядом парка аттракционов.

Ранее на эту тему: В Москве на ВДНХ начали сносить колесо обозрения