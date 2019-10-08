Москва, , 08:41 — REGNUM На портале «Активный гражданин» стартовало голосование, посвященное программе «Мой район». Цель — создать качественную городскую среду во всех районах Москвы, сообщается на портале мэра столицы.

Москва Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Жители Москвы выскажут свое мнение и решат, что нужно благоустроить в столице в первую очередь, ответив на три вопроса.

Отмечается, что для каждого района разрабатывается индивидуальный мастер-план. В перечень работ по благоустройству может войти: благоустройство парков, скверов, движение транспорта, ремонт соцучреждений и др.

Как сообщало ИА REGNUM, территории музеев включат в комплексную программу создания качественной городской среды «Мой район».

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