Оренбург, , 08:54 — REGNUM В Оренбурге пенсионерка попала под уголовное преследование за попытку стать главой фирмы с незаконным использованием документов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

По данным полиции, пенсионерке от неизвестного мужчины по телефону поступило предложение стать номинальным директором коммерческой компании. При этом женщина будет числиться фиктивно, но ежемесячно получать по 10 тыс. рублей.

Оренбурженка согласилась и подала в МФЦ документы для образования юрлица. Во время проверки и была выявлена попытка незаконно использовать документы для образования (создания, реорганизации) юридического лица. Возбуждено уголовное дело. Фигурантке грозит до двух лет лишения свободы.