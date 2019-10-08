Москва, , 08:35 — REGNUM В Москве 9 октября будет облачная с прояснениями погода, сообщили в центре «Фобос».

Осенняя Москва

"Синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится тылом циклона, куда продолжат поступать поля облачности и незначительных осадков в смешанной фазе при температурном фоне на четыре-пять градусов выше климатической нормы», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве облачную погоду с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха днём достигнет от 4 до 6 градусов, в Подмосковье — от 2 до 7 градусов. Скорость ветра не превысит 10 м/с.