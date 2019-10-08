Ульяновск, , 08:34 — REGNUM В Ульяновской области дают пессимистический демографический прогноз на среднесрочную и долгосрочную перспективу. В части рождаемости в регионе «откатились на 10 лет назад». Данный прогноз приводится в пояснительной записке по основным параметрам прогноза социально-экономического развития Ульяновской области на среднесрочный период, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Региональные власти констатируют, что ранее региону «удалось более-менее повысить» рождаемость в сравнении с началом 2000-х годов, когда коэффициент рождаемости был ниже 8 промилле, но начиная с 2014—2015 годов (11,9 промилле) рождаемость резко снизилась, и «сейчас мы откатились на 10 лет назад»: в 2007—2008 годах коэффициент составлял около 10 промилле. Власти признают, что смертность снижается, «но недостаточно быстрыми темпами», при этом ситуация ухудшается миграцией населения Ульяновской области в другие регионы России.

По официальным данным, среднегодовая численность населения Ульяновской области по итогам 2018 года составила 1242,5 тыс. человек, сократившись на 7,3 тыс. человек по сравнению с 2017 годом.

«В данной наиважнейшей сфере среднесрочный и долгосрочный прогнозы можно считать пессимистичными. По базовому сценарию планируется снижение коэффициента рождаемости с 9,2 в 2020 году до 8,5 в 2024 году с одновременным ростом коэффициента смертности с 13,9 в 2019 году до 14 в 2024 году», — открыто говорят в регионе.

Для повышения коэффициента естественного прироста населения министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области разработан и реализуется приоритетный проект «Патриот 2030». Он представляет собой совокупность мер государственной, муниципальной и корпоративной поддержки, направленных на стимулирование рождения детей, а также комплекс общественно-государственных проектов, направленных на «формирование позитивных демографических настроений у граждан, строящих семейные планы».

Напомним, в феврале 2019 года в рамках «Часа субъекта», посвящённого Ульяновской области, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в числе наиболее острых проблем выделила демографическую. Хотя количество многодетных семей в Ульяновской области растёт, но численность «населения стабильно сокращается». Она констатировала, что «в целом демографическая ситуация остаётся непростой», предложив проанализировать комплекс мер. Глава верхней палаты парламента констатировала, что «с 2014 года численность населения стабильно сокращается порядка на 5 тыс. человек», хотя здесь сказываются и «объективные факторы».

Как сообщало ИА REGNUM, убыль населения наблюдается почти по всех регионах Поволжья. По данным Росстата, в 2018 году в Приволжском федеральном округе родились 311 300 человек, умерли 388 747 человек, убыль населения составила 71 174 человека. Во всех региона округа, кроме Татарии, наблюдалась убыль населения, наибольшая — в Мордовии и Нижегородской области (-5,1 и — 4,9 в расчёте на 1 тыс. населения).

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