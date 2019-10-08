Грозный, , 08:30 — REGNUM Турнир смешанных единоборств Absolute Championship Akhmat 100, который проходил в Чечне 4 октября, был омрачен трагическим случаем — скончался узбекский боец Бекзод Нурматов, передает Sports.uz.

Он был участником турнира и проиграл российскому спортсмену Беслану Исаеву по итогам трёх раундов, каждый по пять минут. После боя 27-летний Нурматов впал в кому. В больнице у него диагностировали инсульт. Спасти спортсмена врачам не удалось.

Бекзод Нурматов начал участвовать в профессиональных боях в 2016 году, проведя с тех пор 13 поединков, в 11 из которых одержал победу. Спортсмен был чемпионом мира и обладателем Кубка мира по рукопашному бою.

Тело Нурматова сегодня, 8 октября, будет доставлено в Узбекистан, где пройдут похороны бойца.