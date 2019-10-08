Москва, , 08:26 — REGNUM Жительницы Москвы смогут пройти маммографию бесплатно с 12 октября по 3 ноября. Об этом 8 октября сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Услугу окажут 79 медицинских учреждений города. Женщинам предложат сделать УЗИ или рентген молочных желез, а также провести консультацию со специалистами. Пройти обследование смогут жительницы Москвы старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

«Рак молочной железы — наиболее распространенное онкологическое заболевание у женщин. Однако эта опасная болезнь достаточно хорошо изучена», — рассказал главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

По его словам, существуют эффективные методы диагностики и лечения, однако важным условием успеха является то, чтобы болезнь была обнаружена как можно раньше.