Белгород, , 08:25 — REGNUM Победителями конкурсной программы «Послы русского языка в мире», организованной Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина, стали 15 российских студентов. Об этом сообщила пресс-служба Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ»).

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

В этом году на право попасть в международную волонтёрскую программу претендовали более тысячи учащихся российских вузов. Этап очного отбора волонтёрской программы проходил в рамках Международного конгресса волонтеров культуры и медиа в Ростове-на-Дону. Обучение проходило в игровой форме: будущие послы писали сочинения, создавали сценические представления, знакомились с азами преподавания русского языка как иностранного. Значительную поддержку участникам оказывали действующие послы русского языка.

Уже в декабре победителей программы ждут их первые просветительские экспедиции в страны СНГ. Послам предстоит с помощью игровых средств и интерактивных форм обучать иностранных школьников и студентов русскому языку и культуре, познакомить их с шедеврами русской литературы, а также способствовать развитию диалога культур и налаживанию дружеских отношений молодёжи во всём мире.

Международная волонтёрская программа «Послы русского языка в мире» реализуется Государственным институтом русского языка им. А.С. Пушкина с 2015 года. За это время более 35 000 школьников и студентов из России и зарубежных стран приняли участие в образовательно-просветительских мероприятиях послов русского языка.