Окинский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В двух сёлах Бурятии в настоящий момент действует запрет на продажу алкоголя — это Алаг-Шулун в Окинском и Улюнхан в Курумканском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканского наркологического диспансера.

Адриан Браувер. Пьяница. 1640

Отмечается, что жители сёл осознанно пришли к такому решению.

«Создание таких территорий в сельской местности является действенной мерой, но инициатива эта должна быть поддержана самими жителями и не быть навязанной сверху. Только с согласия жителей можно ввести такие запреты, и обязательно вкупе с другими профилактическими мерами», — отметили в медицинском учреждении.

Напомним, проблема алкоголизма в республике стоит на одном из первых мест по актуальности. Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году от отравлений алкоголем и его суррогатами в республике умерло 134 человека, что составило 13,6 на 100 тысяч населения. Это в три раза выше среднего показателя по Дальневосточному или Сибирскому федеральным округам и более чем в три раза выше, чем в среднем по стране.

Читайте также:

В Бурятии из-за алкоголя умирают в три раза чаще, чем в среднем по стране

«Правительство пьёт сок и чай»: в Бурятии начнут пропаганду трезвости