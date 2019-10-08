Барнаул, , 08:23 — REGNUM Руководители десятков муниципалитетов Алтайского края получили циркуляр из правительства Алтайского края. В этом письме за подписью начальника департамента по вопросам государственной службы и кадров Игоря Гниденко даны рекомендации по внешнему виду награждаемых лиц, участвующих в официальных мероприятиях с участием губернатора. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный на сайте «Что делать?», чиновники на двух страницах подробно изложили, как должны быть одеты мужчины и женщины.

К примеру, о мужском дресс-коде сказано, что цвет костюма или пиджака и брюк должен быть «несколько приглушённым тёмно-синим или всех оттенков серого», и что мужчина должен быть «подстрижен и гладко выбрит, а борода и усы должны иметь аккуратный и опрятный вид».

В рекомендациях по женскому дресс-коду вначале указывается то, что надевать на встречу с губернаторам им не следовало бы: «одежду, которая полностью открывает руки (даже при сильной жаре открытые плечи должны быть прикрыты лёгким жакетом (длина рукавов должна быть до локтя))». Также чиновники указали другие «излишества», касающиеся обуви, косметики, украшений и даже плотности колгот и чулков.

Из пояснения к циркуляру следует, что необходимость его появления связана с участившимися случаями прибытия награждаемых лиц на торжественные церемонии «одетыми в стиле, не соответствующем виду мероприятия (клетчатые рубашки у мужчин, шифоновые и вечерние платья — у женщин)».

Как уже сообщало ИА REGNUM, руководство в Алтайском крае сменилось осенью 2018 года после добровольной отставки губернатора Александра Карлина. Назначенный врио главы региона бывший красноярский чиновник и топ-менеджер «Норникеля» Виктор Томенко набрал на выборах чуть более 50 процентов голосов избирателей.