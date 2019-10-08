Пекин, , 08:21 — REGNUM Все большее число юных китайцев выбирают просмотр коротких видео онлайн в качестве учебных пособий по получению новых навыков вместо традиционного прохождения курсов, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Чего бы это ни касалось — изучения языков или готовки — интернет полон различным видеоконтентом на различных популярных площадках, вроде TikTok, в Китае известной как Douyin. На конец августа текущего года более 54 тыс. пользователей получили прозвище «создатели знаний», имея более 10 тыс. подписчиков на Douyin. При этом более 12,8 млн коротких видео информационного характера было опубликовано.

Китайский исследовательский институт популяризации науки решил систематизировать обучение посредством коротких видео. Он заключил партнерское соглашение с Douyin и его материнской фирмой ByteDance для обучения «создателей знаний».