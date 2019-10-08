Итиги, , 08:21 — REGNUM Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива призвал губернаторов округов Итиги и Икунги начать задерживать детей на автобусных остановках, чтобы выявить тех, кто не посещает школу. Об этом сообщает газета Mtanzania со ссылкой на ряд публичных заявлений Маджаливы в этих округах.

Он добавил, что правительство пятого срока отменила оплату за обучение, и поэтому все дети школьного возраста обязаны посещать учебные заведения.

«Высокой платы за обучение больше нет. Поэтому, родители, отдайте деньги, которые вам таким образом удалось сохранить, вашему ребенку. Купите ему школьную форму, хорошую обувь, школьный рюкзак и тетради, хорошо покормите и утром отправьте в школу», — заявил Маджалива.

«Мы не ожидаем увидеть детей, которые торгуют чем-то на автобусных остановках. Глава округа вместе с начальником полиции проведут рейды по всем маленьким городам, они задержат всех детей, которые занимаются торговлей. Затем они узнают, кто их родители, задержат их и потребуют объяснений, почему они позволяют своим детям торговать на автобусных остановках вместо того, чтобы ходить в школу. Мы требуем, чтобы каждый гражданин Танзании посещал школу», — добавил премьер-министр.

Он отметил, что правительство распорядилось, чтобы в каждой деревне была начальная школа, оснащенная подготовительным классом, чтобы дети могли начинать посещать ее с четырех-пяти лет.