Пермь, , 08:17 — REGNUM В Пермском крае введен в экплуатацию новый лечебный корпус Оханской центральной районной больницы. Объект получил итоговое заключение Инспекции государственного строительного надзора о соответствии объекта всем строительным требованиям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Планируется, что первых пациентов новый корпус больницы примет в первом квартале 2020 года. До этого времени предстоит установить в помещениях оборудование, пройти процедуру лицензирования.

Стоит отметить, к Оханской ЦРБ прикреплены более 16 тыс. человек. Площадь нового корпуса составляет 2 тыс. квадратных метров. В новостройку переедут терапевтическое и педиатрическое отделения, дневной стационар, которые сейчас функционируют в деревянных зданиях. Кроме того, в новом корпусе разместятся стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория.

Сейчас в Прикамье ведется строительство объектов девяти медучреждений. В 2019 году на строительство больниц направлено 2,1 млрд рублей.