Альбукерке, США, , 07:54 — REGNUM В организме около четверти женщин индейского племени Навахо обнаружено повышенное содержание урана. К такому выводу пришла группа ученых из Университета Нью-Мексико в США по результатам обследования 781 женщины, сообщает агентство Associated Press.

Сообщается, что содержание урана и других радиоактивных веществ оказалось повышенным у 26% женщин этого индейского племени. Также повышенное содержание урана обнаружилось и в организме новорожденных. Ученые предполагают, что это связано с добычей урановых руд недалеко от резервации Навахо-нэйшн.

Исследования этого вопроса все еще продолжаются. В то же время, как отмечает агентство, американские власти продолжают ликвидировать урановые шахты возле Навахо-нэйшн.