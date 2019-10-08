Богородский район, Нижегородская область, , 07:53 — REGNUM В Богородском районе Нижегородской области второй год подряд исчезает озеро. От крупного водного объекта к началу октября 2019 года осталось немного — от берегов озеро ушло на четыре метра, а в глубину сократилось не менее чем на три. О проблеме Шумиловского озера рассказали в эфире местной телекомпании ННТВ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Шумиловское озеро находится недалеко от деревни Шумилово. Изначально оно было 200 метров в длину и 1 тыс. метров в ширину, но уже с 2018 года по спутниковым картам видно, что одно из самых красивых озёр региона начало исчезать. За это время вода ушла от берегов на четыре метра.

Главный геолог ООО «Дзержинская карстовая лаборатория» Олег Юргин в комментариях телеканалу отметил, что, скорее всего, уход воды с карстовыми провалами не связан.

Одна из версий «пропажи» озера — у него пропала подпитка. На одном из питающих ручьёв, чтобы вода не размывала грунтовую дорогу, установили водопропускную трубу, которая оказалась выше нужного уровня, и вода из ручья перестала поступать в озеро.

По словам геолога, частичное, малое восстановление уровня воды в Шумиловском озере возможно, но для этого нужно решить вопрос с трубой. А это уже дело местных властей.

Напомним, в Нижегородской области это не первый случай, когда пропадает целый водный объект. В городе Бор в 2018 году пропало озеро Мухинское, в благоустройство которого по федеральной программе вложили крупную сумму — порядка 15 млн рублей. Позднее высохшее озеро напомнили водой, но та зацвела, и пришлось подключать городские службы, чтобы выловить тину. Неприятно пахнущее озеро тогда окрестили самым дорогим болотом России.

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