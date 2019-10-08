Красноярск, , 07:55 — REGNUM Большая палатка с обогревом, установленная обманутыми дольщиками в Красноярске 7 октября утром, 8 октября была демонтирована по распоряжению властей. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Разборка палатки и деревянного настила, на который она была установлена, проводилась примерно в 06:30. По словам пикетчиков, при этом присутствовали заместитель главы Советского района, представители департамента безопасности Красноярска и «комитета по противодействию терроризму».

Представители администрации заявили собравшимся, что демонтаж палатки проведен на основании выданного накануне предписания.

В настоящее время дольщики, считающие, что таким образом власть решила от них защититься, определяются с формами продолжения своего протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября группа обманутых дольщиков установила в парке 400-летия Красноярска большую палатку с обогревом. Основное требование протестующих: внесение всех недостроенных объектов жилья в Красноярском крае в реестр на сайте Дом. рф (Единая информационная система жилищного строительства, созданная под эгидой Минстроя России) и документальное подтверждение обещанных государством обязательств по достройке домов.

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