Челябинск, , 07:41 — REGNUM В Челябинской области необходимо пересмотреть подходы к строительству детских садов. Такую задачу перед минстроем поставил губернатор Алексей Текслер, сообщает его пресс-служба.

Он отметил, что в селе Канашево темы реконструкции детсада далеки от идеала. Сдать объект нужно к концу ноября. Объект наиважнейший для района. При этом власти планируют большую работу по строительству по нацпроекту новых детсадов. Но даже на таком простом объекте возникла проблема.

«Меня это совершенно не устраивает, требую от минстроя пересмотреть подходы к процессу строительства. Выделить деньги несложно, нужно их эффективно реализовать», — сказал Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее он ознакомился с ходом реконструкции детсада. Глава региона требует от подрядчика сдать объект в срок.

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