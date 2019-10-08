Оренбург, , 07:33 — REGNUM В Оренбургской области отмечено снижение количества мест концентрации ДТП. Анализ данных показал, что третий год подряд пять участков остаются самыми аварийными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

За девять месяцев 2019 года на территории области выявлено 25 мест концентрации ДТП, тогда как за этот же период 2018 года — 27. При этом наибольшее количество мест концентрации ДТП приходится на дороги населенных пунктов: 18 участков в 2019 году и 20 — в 2018 году.

Сопоставительный анализ мест концентрации ДТП свидетельствует о том, что на протяжении последних трех лет пять мест в Оренбурге остаются в списке самых аварийных участков. Это перекрестки улиц Цвиллинга — Рыбаковской, Терешковой — Орской, проспекта Победы — Шевченко, Чкалова — Уральской и участок в районе проспекта Гагарина д. 54/1.