Челябинск, , 07:27 — REGNUM В селе Канашево под Челябинском реконструкции детского сада «Золотой ключик» идёт не такими темпами, которыми бы хотелось. На это в ходе поездки в Красноармейский район обратил внимание губернатор Алексей Текслер.

На сегодняшний день в селе сложная ситуация с местами для дошкольников. К 2021 году потребность в детском саду возрастёт. Сейчас идёт реконструкция, которая позволит создать новые места. Также появятся условия для медицинской деятельности и дополнительного образования.

На работы ранее было выделено более 70 млн рублей. Сейчас на объекте работают 20 человек, но они отстают от графика.

«Для района объект наиважнейший», — отметил глава региона. И потребовал от подрядчика завершить работы в срок — к концу ноября.

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