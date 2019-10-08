Токио, , 07:12 — REGNUM Более 70 тысяч человек пострадали от теплового удара из-за жары в летний сезон в Японии, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на пожарное управление страны.

Сообщается, что в период с мая по октябрь были госпитализированы 71 452 человека, из них погибли 126 человек. Этот показатель по величине занимает второе место после аномальной жары 2018 года, когда были госпитализированы 95 тысяч человек.

Отмечается, что в 2019 году жаркая погода держалась до конца сентября. Однако наиболее высокая температура удерживалась в Японии именно в августе — в ряде регионов она достигала до 35 градусов по Цельсию.

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