Челябинск, , 07:07 — REGNUM В Челябинске и пригороде отмечается задымлённость. В воздухе присутствует запах гари, пишут местные СМИ.

Как пишет 74.ru, с 6 октября в министерство экологии поступают жалобы от жителей части Челябинска, а также Еманжелинска, Коркино и Копейска. Обращались граждане и 7 октября.

По данным минэкологии, причиной дыма и гари стали пожары на окрестных полях. Проблему усугубила маловетренная погода. Впрочем, уже в середине недели ожидаются дожди и ситуация улучшится.