Пекин, , 07:04 — REGNUM Около 100 тыс. человек ежедневно посещали Пекинскую международную садоводческую выставку во время недели празднования Дня образования КНР, сообщает агентство Синьуха.

Сад в Китае Ray in Manila

Пекинский международный фестиваль туризма прошел в рамках выставки в северном пригородном районе города Яньцине. На его приехало более 20 иностранных трупп, привезя с собой различные представления.

Редкие растения и необычные сады оставили глубокое впечатление на туристов со всего мира, сообщил замдиректора координационного бюро выставки Йе Дахуа. Темой выставки вы этом году стало «Живи экологично, живи лучше».

Выставка является крупнейшей в мире в своем роде. Она открылась для общественности 29 апреля и завершилась 7 октября. Согласно статистике, с 29 апреля по 23 сентября выставку посетило более 7,8 млн человек.

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