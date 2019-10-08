Пермь, , 07:04 — REGNUM В Пермской городской службе полиция проводит проверку по факту избиения начальником подчиненного. Пострадавший сотрудник перенес две операции и может потерять зрение, сообщают СМИ.

Спасатель В. утверждает, что после тяжелой смены вернулся поздно в офис, где начальство употребляло спиртные напитки. Начальник начал провоцировать на конфликт, сотрудник долго сдерживал себя, но в какой-то момент ответил на замечание. Тогда начальник взял стул и ударил подчиненного, информирует портал 59.ru.

Мужчина находится в больнице. У него поврежден глаз. Есть риск, что он ослепнет.

Пострадавший спасатель написал заявление в полицию. Однако опасается, что после конфликта его уволят. По словам спасателя, его имени нет в списках дежурств в тот злополучный день, как будто он и не работал, а на коллег оказывается откровенное давление.

В Пермской службе спасения ситуацию не комментируют.