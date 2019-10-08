Иркутские СМИ обсуждают поступок депутата Госдумы Сергея Тена, поздравившего с днём рождения российского президента Владимира Путина на своей странице в Facebook. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, слова «Поздравляю президента России Владимира Владимировича Путина с днём рождения! Ура!» народный избранник сопроводил фотографией, на которой он, якобы пожимает руку главе государства.

Владимир Путин пожимает руку депутату Госдумы Сергею Тену
Владимир Путин пожимает руку депутату Госдумы Сергею Тену
Цитата со страницы депутата в Facebook

Москва, 8 октября 2019, 06:59 — REGNUM «Подделку сразу распознали иркутские дизайнеры. Разная яркость объектов, ореолы вокруг фигуры президента, выдающие фотомонтаж, и другие признаки без сомнения подтверждают, что депутат Госдумы дезинформирует свой электорат. Вероятно, с целью поддержать свою падающую популярность», — пишет в своём канале babr24.

Напомним, 7 октября президент Российской Федерации Владимир Путин отпраздновал свой 67-й день рождения.

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен был избран по избирательному округу Шелеховский (Иркутская область) и состоит во фракции «Единая Россия».