Пермь, , 06:28 — REGNUM В Перми Ленинский районный суд города рассмотрел апелляцию председателя крайизбиркома Игоря Вагина на решение суда первой инстанции о лишении водительских прав за пьяную езду и оставил вердикт коллег без изменения, а жалобу без удовлетворения, сообщают СМИ.

Напомним, весной 2019 года автоинспекция задержала автомобиль, заподозрив водителя в пьяной езде. По версии полиции, машиной управлял Игорь Вагин, но когда инспектор подошел к автомобилю, то водитель и пассажирка успели поменяться местами. Игорь Вагин утверждал, что имел статус пассажира и не отрицал, что употребил алкоголь.

Согласно решению суда, глава крайизбиркома оштрафован на 30 тыс. рублей, а также лишен водительских прав на один год и восемь месяцев.

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