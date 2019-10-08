Кемерово, , 06:00 — REGNUM Экс-руководителя одного из бюро медико-социальной экспертизы Кемеровской области приговорили к 8,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа за оформление справок об инвалидности за взятки, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Кузбассу.

Женщина признана виновной по 11 эпизодам по статье «Получение взятки организованной группой» (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ), 35 эпизодам по статье «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия» (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и 34 эпизодам по статье «Служебный подлог» (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Установлено, что она, возглавляя бюро медико-социальной экспертизы, за деньги устанавливала и продлевала группу инвалидности гражданам, не имеющим для этого медицинских показаний. Сумма вознаграждения составляла от 25 до 80 тысяч рублей. Так, в период с августа 2016 года по февраль 2018 года к ней обратились 34 местных жителя, от которых женщина получила около 1,7 млн рублей. При этом часть документов она оформляла через знакомого врача одного из медицинских учреждений города.

Руководитель бюро медико-социальной экспертизы была отстранена от занимаемой должности, позже она уволилась по собственному желанию. Она сотрудничала со следствием. В счёт возмещения ущерба на её имущество наложен арест на сумму около 1,6 млн рублей.

Суд приговорил её к восьми годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 4 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности в течение девяти лет. Реальное отбывание наказания отсрочено до достижения её ребёнком 14 лет.