Казань, , 05:38 — REGNUM Скандал с участием теле‑ и радиоведущего Владимира Соловьева, который в одном из эфиров назвал жителя Татарии «мразью», получил продолжение. Активист-общественник из республики обратился в Следственный комитет РФ, Генпрокуратуру РФ и Владимиру Путину с письмом, в котором попросил наказать Соловьева за его поведение.

Автор обращений — казанский адвокат Еркен Сарсембаев.

«Мне пришло уведомление, что они приняты к рассмотрению. Вчера я направил заявление на имя президента Путина с требованием, чтобы главного редактора ВГТРК Олега Борисовича Добродеева и радио‑ и телеведущего Владимира Соловьева привлекли к строгой дисциплинарной ответственности и уволили с должностей, поскольку со стороны Добродеева нет контроля над своими сотрудниками, которые что хотят, то и творят», — цитирует Сарсембаев издание «Идел. Реалии».

Активист уточнил, что Соловьев как опытный журналист должен был сгладить конфликт и блюсти журналистскую этику.

Читайте также: В Казани ответили Соловьеву, который назвал жителя Татарии мразью

Напомним, в эфире одной из радиостанций у телеведущего Владимира Соловьева возник конфликт с жителем Татарии, в результате которого в адрес последнего было заявлено, что он — «мразь». Соловьев при этом заявил, что оппонент позорит республику. В своей реплике ведущий также предложил проверить телефон оппонента, заявив, что таких надо проверять, а то «потом они в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всплывают».

Реплики телеведущего породили бурное обсуждение в регионе. Настолько, что официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова вынуждена была прокомментировать ситуацию. Она заявила, что не может давать оценку деятельности Соловьева, для этого у него есть работодатель, но добавила, что оскорблять человека он не должен был.