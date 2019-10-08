Владивосток, , 05:20 — REGNUM Делегация старообрядцев из Уругвая, Аргентины и Бразилии встретилась с губернатором Приморья Олегом Кожемяко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Соотечественники-старообрядцы ищут местность, куда можно было бы переехать из Южной Америки, в настоящее время они рассматривают возможность переезда в Приморье — привлекательными для них показались Пожарский и Кировский районы.

На совещании они попросили по 200 кубометров леса для строительства домов и дворовых построек, так как положенные в таких случаях 100 кубометров не позволяют построить всё, что необходимо для ведения натурального хозяйства.

Ожидается, что в ближайшее время решение о переселении в Приморский край примут 53 семьи — более 220 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин пообещал решить вопрос с льготным кредитованием для семей соотечественников-старообрядцев, решивших переехать в Россию из-за рубежа.