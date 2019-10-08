Пекин, , 05:09 — REGNUM Документальный сериал о достижениях в области жилищного снабжения и поддержки, состоящий из четырех эпизодов, будет показан в прайм-тайм в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Сериал был произведен совместно China Media Group и Министерством жилищного строительства и развития городских и сельских районов КНР по случаю 70-летия со дня образования Китайской Народной Республики. Пилотный эпизод будет показан в 8 октября на телеканале CCTV.

В сериале будут показаны успехи в жилищной сфере, достигнутые Китаем за последние 70 лет, а также истории простых людей и целых семей, которые выиграли от правительственных программ субсидирования жилья. Цель документального сериала — показать, как Компартия Китая заботится о людях.