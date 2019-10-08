Пекин, , 05:03 — REGNUM Китайская железнодорожная полиция схватила в общей сложности 636 беглых преступников по всей стране за время семидневных празднеств по случаю Дня образования КНР, сообщили 8 октября в Министерстве общественной безопасности КНР.

Железнодорожная полиция раскрыла 261 случай кражи, грабежа и мошенничества за время праздников, которые продлились по всей стране с 1 по 7 октября. В общей сложности 112 банд спекулянтов железнодорожными билетами было раскрыто, сообщили в министерстве.

Железнодорожная полиция наладила сотрудничество с местными органами общественной безопасности и вооруженной полицией во имя усиления безопасности и улучшения качества услуг для пассажиров.