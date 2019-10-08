Хайкоу, Китай, , 04:52 — REGNUM Численность населения возрастом более 60 лет в провинции Хайнань на самом юге Китая превысило 1,41 млн человек или 15,2% от общей его численности, сообщает 8 октября агентство Синьхуа.

Население провинции составило 9,28 млн человек в 2018 году, что на 140 900 больше относительно 2017 года. Среди них число людей старше 60 лет увеличилось на 58 тыс. человек, а возрастом более 65 лет — на 45 400 человек. Людей старше 80 лет стало больше на 20 300 человек, говорится в докладе провинциальной комиссии здравоохранения.

Отмечается также, что на Хайнани проживает почти 2200 человек возрастом более 100 лет, а самом старому жителю и вовсе исполнилось 119 лет, говорится в докладе. Отметим, что в 2011 году провинция начала переживать феномен стареющего населения. Ожидаемая средняя продолжительность жизни на острове, как сообщается, уже к 2030 году превысит 80 лет.