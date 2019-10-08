Южно-Сахалинск, , 04:56 — REGNUM Село Палево Тымовского района Сахалинской области заняло первое место на этапе конкурса на самое смешное название населённого пункта в России, который проходил на портале «tutu.ru» с 30 сентября по 5 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Палево в голосовании набрало 6 236 голосов, село на Колыме — Верхний Парень набрало 2 354 голосов, третье место — Мыс Африка на Камчатке — 1 098 голосов.

Далее места распределились следующим образом: 4 место — Башмак из ЕАО, 5 место — Короли в Приамурье, 6 место — Камень-Рыболов в Приморье, 7 место — Графский Берег в Якутии, 8 место — Резиденция из Хабаровского края, 9 место — Угольные Копи на Чукотке и 10 место занял Горячий Пляж из региона-победителя.

Как сообщало ИА REGNUM, конкурс состоит из 10 раундов, итоги подведут в конце ноября.