Тайюань , Китай, , 04:45 — REGNUM Яочэнское международное шоу авиации общего назначения — 2019 пройдет в столице провинции Шаньси на севере Китая городе Тайюань с 10 по 13 октября текущего года, сообщает агентство Синьхуа.

Мероприятие будет состоять из двух частей: форумы и инвестиционная деятельность и непосредственно сама выставка. Выставка будет включать также шоу воздушно акробатики, а также статичные экспозиции. Заместитель генерального директора Shanxi Aviation Industry Group Co., Ltd Чэнь Ян, который является одним из организаторов мероприятия, отметил, что столь ожидаемое авиашоу никого не оставит равнодушным.

Отметим, что авиация общего назначение — ни что иное как гражданская авиация, не относящаяся ни к военной, ни к коммерческой или частной регулярной сферам.

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