Пекин, , 04:27 — REGNUM Густой туман накрыл целый ряд провинций Китая в ночь с 7 на 8 октября, сообщили китайские метеорологи, передает агентство Синьхуа.

Густой туман накрыл северные и западные провинции Китая, включая Хэбэй, Шаньси и Шэньси еще 7 октября, сообщили в Национальном метрологическом центре КНР. С ночи 7 октября на утро 8 октября туман добрался до провинций Хэнань и Аньхой. Видимость в некоторых районах сократилась до менее чем 200 метров.

Метеорологи рекомендуют водителям воздержаться от поездок без особой необходимости и снизить скорость передвижения во избежание дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, мощные ливни накрыли ряд северных и западных районов Китая, в то время как на юг страны также пришли проливные дожди.

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