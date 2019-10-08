Владивосток, , 04:35 — REGNUM Митинги с требованием прекратить массовые увольнения и сохранить районный коэффициент прошли в понедельник, 7 октября, в нескольких населённых пунктах Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее крупные митинги прошли в Арсеньеве и Большом Камне, которые в общей сложности собрали более трёх тыс. человек. Также свои требования к властям граждане озвучили в Уссурийске, Находке, Артеме, Дальнегорске, Михайловке, Ольге, Хороле и Чугуевке.

Как сообщало ИА REGNUM, авиастроители из арсеньевского завода «Прогресс» обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием загрузить предприятие оборонными заказами и сохранить в Приморье районный коэффициент.