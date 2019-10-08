Пекин, , 04:07 — REGNUM Лесной туризм в Китае продемонстрировал устойчивый рост за первые восемь месяцев 2019 года благодаря усилиям, принятым правительством страны, сообщает агентство Синьхуа.

Количество посетителей лесных туристических мест в Китае увеличилось на 13% в годовом исчислении, до 1,2 млрд единиц с января по август текущего года, сообщили в Национальной администрации лесного хозяйства и пастбищ КНР. При этом лесной туризм произвел общественного продукта на 1,1 трлн юаней (около $156 млрд).

Отметим, что индустрия лесного туризма в Китае стремительно развивается последние годы. В среднем годовой рост числа посетителей держится выше 15% на протяжение последних пяти лет. В 2018 году число посетителей превысило 1,6 млрд единиц при производстве общественного продукта более 1,5 трлн юаней.

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