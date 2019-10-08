Красноярск, , 02:29 — REGNUM Большая палатка с обогревом установлена обманутыми дольщиками в парке 400-летия Красноярска, 7 октября сообщает региональный портал Newslab.ru.

Днем дежурство начали полтора десятка граждан вложивших средства в недостроенные квартиры на улице Грунтовой. Вечером к ним присоединились жители из других районов столицы региона.

Основное требование собравшихся — внесение всех недостроенных объектов жилья в реестр на сайте Дом. рф (Единая информационная система жилищного строительства, созданная под эгидой Минстроя России), поскольку на настоящее время в него включены только дома строительной компании «Реставрация». Также граждане требуют документального подтверждения государством своих обязательств по достройке домов с указанием конкретных сроков.

Представителей власти на месте палаточного лагеря не замечено. Нарядом полиции к палатке было прикреплено уведомление о необходимости демонтировать «незаконное строение» в семидневный срок.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, специализированный фонд для участников долевого строительства в Красноярском крае, создаваемый по решению краевого парламента, должен быть зарегистрирован не позднее 4 ноября.

По мнению дольщиков закон, принятый на днях сессией Законодательного собрания Красноярского края, лишь декларирует создание фонда для накопления средств на достройку домов. Как он будет работать и в какие сроки будут достраиваться дома собравшимся непонятно.

По информации правительства региона в фонд должно быть направлено 25% от общего бюджета регионального фонда. В скорректированном бюджете края на эти цели выделено 621 млн рублей. Федеральное участие (75%) должно довести размер средств на завершение строительства до 2 млрд рублей.

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