Кито, , 23:53 — REGNUM В Эквадоре сегодня, 7 октября, продолжаются массовые протесты против решения властей этой страны отменить субсидии на моторное топливо.

Акции протеста в Эквадоре проходят уже пятый день подряд. Граждане недовольны решение властей и конкретно президента Эквадора Ленина Морено отменить субсидии на моторное топливо. Протестующие перекрывают автомагистрали, вступают в столкновения с полицией.

Власти уже ввели чрезвычайное положение. Протестующие требуют отменить указ Морено об отмене субсидий на топливо иначе они грозят продолжать манифестации.

В столице Эквадора городе Кито протестующие перекрыли центральную магистраль города. Полиция для разгона протестующих использует слезоточивый газ.