Москва, , 23:43 — REGNUM Руководство Национального центра онкологии имени Блохина опровергло информацию о якобы массовом увольнении медицинских сестер. Соответствующее заявление распространила пресс-служба онкоцентра имени Блохина сегодня, 7 октября.

Минобороны России

Напомним, что ранее в официальном Twitter организации «Альянс врачей» появилась информация о том, что медицинские сестры онкоцентра Блохина готовятся к массовому увольнению из-за «нищенских зарплат».

Стоит отметить, что ранее несколько детских онкологов данного центра выпустили видеообращение, в котором заявили о намерении уволится из данного медицинского учреждения из-за травли со стороны руководство и коррупции.

Если увольнение ряда онкологов подтвердилось, то увольнение медсестер руководство онкоцентра опровергает.

В сообщении пресс-службы сказано, что кадровая служба онкоцентра не получила ни одного заявления об увольнении от медицинских сестер.

Также представитель медучреждения сообщил, что сейчас детский институт работает в штатном режиме.