Квайса, , 23:02 — REGNUM 5 октября состоялось торжественное открытии водолечебницы в г. Квайса Дзауского района Южной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время мероприятия президент Анатолий Бибилов лично осмотрел здание и ознакомился с деятельностью водолечебницы. Глава государства выразил благодарность президенту группы компаний «Амонд», председателю Союза народов Самарской области Ростику Хугаеву, выделивший средства на строительство водолечебницы.

Ростик Хугаев рассказал об истории лечебного источника и заявил о своих планах по поводу строительства туристической базы близ сел Начрепа и Кобет.