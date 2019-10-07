Мехико, , 22:01 — REGNUM Мексиканские таксисты, протестующие против мобильных сервисов такси, заблокировали своими автомобилями первый терминал международного аэропорта Бенито Хуареса в столице страны, сообщает 7 октября администрация аэропорта на официальной странице в Twitter.

Такси Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации руководства, это не создаёт опасности для пассажиров и проход возможен через соседний терминал.

Администрация утверждает, что терминалы работают в штатном режиме.

По информации местных СМИ, в блокировании аэропорта участвуют около 300 таксистов. Они требуют от правительства Мексики ужесточить требования к мобильным службам, оказывающим услуги в сфере пассажирских автоперевозок.

Представители мексиканского Национального движения таксистов утверждают, что в акции 7 октября по всей Мексике участвуют порядка 150 тыс. человек, перекрывающих уличное движение, а также маршруты общественного автотранспорта.

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