Тбилиси, , 21:59 — REGNUM Гендиректор ЮНЕСКО Одрэ Азуле назвала Тбилиси Всемирной столицей книги 2021 года. Такое решение было принято в соответствии с рекомендацией комитета советников всемирной столицы книги. Об этом 7 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Города, которые ЮНЕСКО объявляет Всемирной столицей книги, берут на себя организацию популяризации книг и чтения и мероприятий в течение всего года. В рамках проекта будут устроены библиотеки, проведен книжный фестиваль для детей, представлены цифровые проекты по превращению книг в игры и восстановлению первого в Грузии издательства.

В 2021 году мероприятия в рамках Всемирной столицы книги начнутся 23 апреля в Международный день книги и авторских прав.

В 2019 году Всемирной столицей книги был назван город Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах, в 2020 году — столица Малайзии Куала-Лумпур.