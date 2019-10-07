Бишкек, , 20:59 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков в ходе визита в Женеву встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.

Айдарбеков обсудил с Гебрейесусом вопросы сотрудничества Киргизии и ВОЗ, связанные с реформированием и улучшением сферы здравоохранения в республике.

Глава внешнеполитического ведомства отметил важность оказываемой Всемирной организацией здравоохранения помощи Киргизии в решении проблем, связанных с распространением ВИЧ и СПИДа, туберкулеза, а также сердечно-сосудистых и легочных заболеваний.

В свою очередь глава ВОЗ похвалил власти Киргизии за проводимые реформах в сфере здравоохранения и подтвердил готовность к продолжению сотрудничества в целях решения стоящих перед страной вопросов в здарвоохранении.