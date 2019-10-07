Астрахань, , 20:40 — REGNUM В Астраханской области вечером 4 октября и в выходные 5 и 6 октября поймали 47 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Астраханской области.

Всего полицейские задержали 27 нетрезвых водителей. Ещё 18 автомобилистов отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Им грозит лишение прав на срок до двух лет и штрафы. Двое водителей попались на управлении транспортом в нетрезвом виде уже второй раз — в отношении них возбуждены уголовные дела.

За это же время в регионе было выявлено более 3,1 тыс. нарушений Правил дорожного движения.