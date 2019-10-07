Мурманск, , 20:38 — REGNUM Губернатор Мурманской области присоединился к поздравительному флешмобу в соцсетях по случаю дня рождения президента.

На своих страницах в социальных сетях Андрей Чибис опубликовал короткое сообщение:

«С днём рождения, Владимир Владимирович! Горжусь правом быть частью команды!»

Сообщение Чибис сопроводил смайликами, демонстрирующими физическую силу.

Марина Ковтун, уступившая кресло губернатора Андрею Чибису в апреле этого года, тоже не осталась в стороне от поздравительной кампании: она опубликовала несколько совместных фото с главой государства в Instagram и сопроводила их поздравительным текстом:

«Сегодня наш Президент — Владимир Владимирович Путин отмечает свой день рождения! Мы гордимся своим Президентом — настоящим лидером, патриотом своей страны, политиком мирового масштаба, образцом для подражания! С днем рождения, Владимир Владимирович! Здоровья, сил и неиссякаемой энергии Вам на долгие годы!», — написала Ковтун.

Напомним, сегодня Владимиру Путину исполнилось 67 лет.