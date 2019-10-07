Амстердам, , 21:06 — REGNUM Протестные акции против загрязнения окружающей среды провели в нескольких крупных городах мира сторонники экологического движения Extinction Rebellion («Восстание против вымирания»). Об этом сообщается 7 октября на странице Facebook организации.

В Амстердаме акция проходит, несмотря на запрет властей, перед зданием художественного музея Рейксмюсеумю. Демонстранты заблокировали одну из самых оживлённых улиц города.

В Берлине около тысячи участников акции собрались возле Колонны Победы на площади Большая Звезда в районе Тиргартен и на Потсдамер-платц. На площади Большая Звезда демонстранты заблокировали крупный транспортный узел города. Полиция попросила автомобилистов по возможности объезжать эти зоны.

В Канаде сторонники экодвижения блокировали мосты в нескольких крупных городах. В канадских городах Торонто и Галифакс экоактивисты сидят либо лежат прямо на проезжей части мостов, мешая движению автотранспорта. Также в планах у демонстрантов блокировка на 3,5 часа моста в Ванкувере.

Ранее ИА REGNUM сообщало о протестной акции экоактивистов в Париже, где они перекрыли площадь Шатл и прилегающий к ней Мост Менял. Активисты протестуют против загрязнения окружающей среды и в защиту климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Несколько сотен экоактивистов заблокировали мост и площадь в центре Парижа